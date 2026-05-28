Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
POL-SBR-BURB: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Saarbahn-Zuges und eines Taxi vom gestrigen Mittwoch, hier: Richtigstellung
Saarbrücken (ots)
Am Mittwoch, dem 27.05.2026, 18:00 Uhr, ereignete sich im Bereich Lebacher Straße im Saarbrücker Stadtteil Malstatt ein Verkehrsunfall. Entgegen der ursprünglichen Meldung handelte es sich bei der Unfallbeteiligung nicht um ein Taxi, sondern um einen Mietwagen. Unfallschilderung erfolgte ansonsten korrekt, ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer des Mietwagens wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.
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