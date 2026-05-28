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Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Saarbahn-Zuges und eines Taxi vom gestrigen Mittwoch, hier: Richtigstellung

Saarbrücken (ots)

Am Mittwoch, dem 27.05.2026, 18:00 Uhr, ereignete sich im Bereich Lebacher Straße im Saarbrücker Stadtteil Malstatt ein Verkehrsunfall. Entgegen der ursprünglichen Meldung handelte es sich bei der Unfallbeteiligung nicht um ein Taxi, sondern um einen Mietwagen. Unfallschilderung erfolgte ansonsten korrekt, ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer des Mietwagens wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
SBR-BURB- DGL
Heinrich-Barth-Straße 2
66115 Saarbrücken
Telefon: 0681/97150
E-Mail: pi-sb-burbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell

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