Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Pkw gerät auf der Camphauser Straße in den Gegenverkehr

Saarbrücken (ots)

Am Nachmittag des 26.05.26 ereignete sich gegen 16:35 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei Beteiligten in der Camphauser Straße in Saarbrücken. Hierbei befuhr ein 83-jähriger Mann mit seinem Kleinwagen die Camphauser Straße von der BAB 623 kommend in Fahrtrichtung Kreisverkehr Ludwigsberg. Aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor der Fahrer in Höhe des Ludwigsparkstadions die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen; zum einen mit einem Mitteklassekombi, welcher von einem 64-jährigen Mann geführt wurde und zum anderen mit einer Kombilimousine, mit welcher ein 47-jähriger Mann unterwegs war. Infolge des Zusammenstoßes wurden alle drei Fahrzeuge erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Fahrzeug gegen die Umzäunung des Ludwigsparkstadions geschleudert. Die Fahrzeuge mussten von Abschleppdiensten von der Unfallstelle entfernt werden. Der Sachschaden wird auf einen mittleren 5-stelligen Betrag geschätzt. Durch das Unfallgeschehen erlitten die drei Beteiligten jeweils leichte Verletzungen. Sie wurden zur weiteren Untersuchung in Saarbrücker Krankenhäuser verbracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Camphauser Straße im Bereich der Unfallstelle in beiden Fahrtrichtungen nur einseitig befahrbar. Aufgrund der Abschleppmaßnahmen musste die Fahrtrichtung BAB 623 kurzzeitig vollgesperrt werden. Wegen des Berufsverkehrs kam es hier zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Nach ca. zwei Stunden war die Unfallstelle geräumt und der Verkehr konnte wieder normal fließen. Im Einsatz befanden sich insgesamt drei Einsatzkommandos der Polizei, drei RTW und ein Notarzt.

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