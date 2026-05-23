Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Nach dem Fußballspiel Saarbrücken - Homburg. Polizei zieht Bilanz

Saarbrücken-Burbach (ots)

Saarbrücken. Der polizeiliche Einsatz anlässlich des heutigen Pokalfinalspiels zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FC 08 Homburg konnte mit geringen Störungen durchgeführt werden. Das Spiel wurde von ca. 13.000 Fans besucht. Nach Spielende gab es verschiedene kleinere Provokationen zwischen den Fans beider Mannschaften. Diese mussten durch polizeiliche Maßnahmen beendet werden. Nach Spielende wurden zwei unbeteiligte Fans durch Knallkörper leicht verletzt. Im weiteren Verlauf wurden bei der Fantrennung ein Fan und zwei Polizeibeamte ebenfalls leicht verletzt. Kurzfristig musste die Camphauser Straße für den Verkehr gesperrt werden.

Vor- bzw. nach dem Spiel wurden die bahnreisenden Fans aus Homburg durch die Polizei begleitet. Hierbei kam es lediglich zu geringen Störungen.

Insgesamt musste die Polizei mehrere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten (Pyro, Knallkörper, Sachbeschädigungen) bearbeiten. Durch Kräfte der Polizei wurden im Rahmen des Einsatzes 40 Platzverweise ausgesprochen, eine Person in Gewahrsam genommen und zur Fantrennung Pfefferspray eingesetzt.

Ob weitere Straftaten vorliegen, ist derzeit noch in der Prüfung. Die Ermittlungen dauern an.

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