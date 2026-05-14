Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
POL-SBR-BURB: 13-jähriger Miron Krapivin vermisst - Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe
Saarbrücken (ots)
Von Zuhause abgängig ist der 13-jährige Vermisste, Miron Krapivin, seit dem 12.05.2026, ca. 16:00 Uhr. Miron K. hat die Wohnung in unbekannte Richtung verlassen und hält sich nach derzeitigen Erkenntnissen im Raum Saarbrücken auf.
Zur Personenbeschreibung: schlanke Statur, braune Haare, ca. 160 cm groß, ca. 50 kg schwer. Er trug zuletzt einen weißen Kapuzenpulli und eine weiße Jogginghose mit schwarzer Aufschrift. Bei Hinweisen zum Aufenthaltsort oder Sichtmeldungen - bitte die PI Saarbrücken-Burbach unter der Telefonnummer 0681/97150 oder jede andere Polizeidienststelle kontaktieren!
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