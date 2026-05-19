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Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Vor der Begegnung zwischen dem 1. FC Saarbrücken und FC 08 Homburg

Saarbrücken (ots)

Saarbrücken. Am Samstag (23.05.2026) wird um 16:30 Uhr im Ludwigsparkstadion das Pokalendspiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FC 08 Homburg ausgetragen. Nach derzeit der Polizei vorliegenden Informationen sind keine Verkehrs- "Sperrmaßnahmen" im direkten Umfeld des Ludwigparkstadions vorgesehen. Die Polizei bereitet sich auf diesen Einsatz vor und wird für Sicherheit sorgen.

Die Polizei wird durch eine Trennung der Fangruppen beider Mannschaften für einen sicheren Ablauf der Veranstaltung sorgen und Störungen unterbinden.

Die Camphauser Straße wird am Spieltag in beide Richtungen einspurig befahrbar sein. Im Umfeld des Stadions und der Saarlandhalle sowie des Stadtteils Rodenhof stehen keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Außerdem wird im Bereich des Saarbrücker Rodenhofes die Anwohnerparkzone aktiviert. Die Stadt Saarbrücken und Polizei empfehlen deshalb eine möglichst frühzeitige Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Für Übersichtsaufnahmen setzt das Landespolizeipräsidium während des laufenden Einsatzes, hauptsächlich in der Vor- und Nachspielphase, eine Drohne ein. Die Drohne überfliegt keine Menschenmengen oder größeren Personengruppen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
SBR-BURB- DGL
Heinrich-Barth-Straße 2
66115 Saarbrücken
Telefon: 0681/97150
E-Mail: pi-sb-burbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell

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