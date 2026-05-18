Saarbrücken (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach der Amelie Summer kann eingestellt werden. Diese wurde wieder aufgefunden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach SBR-BURB- DGL Heinrich-Barth-Straße 2 66115 Saarbrücken Telefon: 0681/97150 E-Mail: pi-sb-burbach@polizei.slpol.de Internet: www.polizei.saarland.de Twitter: ...

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