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Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Tätliche Störung der Meisterschaftsfeier des FV Grün Weiß Matzenberg

66115 Saarbrücken-Burbach (ots)

Die Meisterschaftsfeier des FV Grün Weiß Matzenberg in der von-der-Heydt-Straße in 66115 Saarbrücken wurde am Abend des 24.05.26 gegen 20:00 Uhr durch zwei vereinsfremde Personen gestört, sodass diese der Örtlichkeit verwiesen wurden. Anschließend begaben sich die Personen zu einer nahe gelegenen Anhöhe und feuerten eine Silvesterrakete in Richtung der Feierörtlichkeit ab. Diese traf einen Kinderwagen und verletzte den darin befindliche Säugling. Die beiden Täter flüchteten im Anschluss zu Fuß und wurden von ca. 15 Personen des Vereins verfolgt. In der benachbarten Straße wurden die Täter gestellt und von Teilen der Vereinsangehörigen körperlich attackiert, wodurch beide Täter leicht verletzt wurden. Der Säugling wurde nach jetzigem Kenntnisstand ebenfalls leicht verletzt.

Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet und bei der örtlich zuständigen PI Burbach bearbeitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
SBR-BURB- DGL
Heinrich-Barth-Straße 2
66115 Saarbrücken
Telefon: 0681/97150
E-Mail: pi-sb-burbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell

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