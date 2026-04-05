Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Sachbeschädigung an der Sparkasse in Schmelz

Lebach (ots)

Am Samstagmorgen wurde der Polizei Lebach eine Sachbeschädigung an der Treppe der Sparkassenfiliale in der Poststraße in Lebach gemeldet. Dort wurden zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen Teile der Treppenstufen auf bislang unbekannte Art und Weise beschädigt bzw herausgebrochen. Ob der Täter die Marmorstufen stehlen wollte oder ob es sich um Vandalismus handelt, ist beim derzeitigen Ermittlungsstand noch nicht geklärt.

Die Polizei Lebach hat die Ermittlungen aufgenommen, Zeugen werden gebeten, sich dort zu melden.

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