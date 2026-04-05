Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung in Hüttersdorf

Schmelz - Hüttersdorf (ots)

Am Nachmittag des Ostersamstag, gegen 18:40 Uhr, kam es in der Körpricher Straße in Schmelz - Hüttersdorf zu einer Straßenverkehrsgefährdung.

Der Fahrer eines Audi A4 Avant mit SLS-Kreiskennung, war Zeugenangaben zu Folge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Dillingen unterwegs. Zur Tatzeit startete der Fahrzeugführer trotz Gegenverkehr ein Überholmanöver und wollte zwei in gleicher Richtung fahrende Fahrzeuge überholen.

Um einen Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern, scherte der Beschuldigte unvermittelt vor dem Fahrzeug des Geschädigten ein, sodass dieser nach rechts auf den Gehweg ausweichen musste, um seinerseits einen Verkehrsunfall zu verhindern.

Anschließend flüchtete der männliche Fahrzeugführer mit weiterhin deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Dillingen. Durch das Überholmanöver wurden mehrere Personen erheblich gefährdet.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebach in Verbindung zu setzen.

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