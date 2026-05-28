Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Saarbahn-Zuges und eines Taxi

Saarbrücken-Malstatt (ots)

Am Mittwoch, den 27.5.26, um 18 Uhr, ereignete sich im Bereich Lebacher Straße im Saarbrücker Stadtteil Malstatt ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Saarbahn-Zuges und eines Taxi. Hierbei befuhr der Fahrer des Taxi die Lebacher Straße in Fahrtrichtung BAB 1. In Höhe der Einmündung "Im Knappenroth" beabsichtigte dieser verbotswidrig über die mittig der Lebacher Straße verlaufende Saarbahntrasse zu wenden und übersah den parallel fahrenden und vorfahrtsberechtigten Saarbahn-Zug. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, wobei der Fahrer des Taxi schwer, jedoch nicht lebensgefährlich und zwei Taxi-Insassen leicht verletzt wurden. Weiterhin entstand erheblicher Sachschaden. Die verletzten Personen wurden mittels RTW in Saarbrücker Krankenhäuser verbracht. Der PKW war in Folge der Kollision nicht mehr fahrbereit.

Während der Verkehrsunfallaufnahme war die Einmündung Lebacher Straße / Im Knappenroth voll gesperrt. Im Einsatz befanden sich neben Kräften der Polizeiinspektion SB-Burbach und der Berufsfeuerwehr noch 1 NEF, 1 KTW und 3 RTW.

Gegen den Fahrer des Taxi wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

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