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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Herdern: Autofahrerin übersieht Fahrradfahrer und flüchtet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 16.06.2026, kurz nach 10:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem 77 Jahre alten Fahrradfahrer und einem Auto in der Tennenbacher Straße im Freiburger Stadtteil Herdern.

Die bislang unbekannte Autofahrerin sei im Kreuzungsbereich der Tennenbacher Straße nach rechts auf die Habsburger Straße eingebogen. Während des Abbiegevorgangs übersah sie vermutlich einen neben auf Höhe der Hinterachse fahrenden 77-Jährigen Radfahrer. In der Folge touchierte der Wagen das Fahrrad, sodass der Senior stürzte und sich leicht verletzte. Der Radfahrer wurde vor Ort zunächst durch nicht näher bekannte Ersthelfende versorgt.

Die Unfallbeteiligte setzte Ihre Fahrt in Richtung Stadtmitte fort.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-3100) hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und/ oder Hinweise zum gesuchten Fahrzeug geben können. Insbesondere die bislang unbekannten Ersthelfenden werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Bei dem unbekannten Unfallwagen soll es sich laut dem Geschädigten um ein dunkles, mittelgroßes Fahrzeug mit einem hellen Dach gehandelt haben. Zur Autofahrerin selbst, liegen bislang keine näheren Erkenntnisse vor.

ak

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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