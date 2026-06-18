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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfall zwischen Motorrad und Roller - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Mit seinem Motorrad befuhr am Mittwoch, 17.06.2026 gegen 12.45 Uhr ein 57 Jahre alter Mann die B34 (Rheinfelder Straße) von Wyhlen kommend in Richtung Grenzach. Bei stockendem Verkehr überholte er die Fahrzeuge und übersah einen in selber Richtung fahrenden Roller, welcher beabsichtigte nach links abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem sich der 27-jährige Rollerfahrer verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der 57-jährige Motorradfahrer blieb unverletzt. An den beiden Zweirädern entstand geringer Sachschaden von gesamt 700 Euro.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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