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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breitnau, B31: Pkw kollidiert mit Lkw, Diesel verteilt sich über die Fahrbahn

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 17.06.2026, gegen 15:30 Uhr befuhr ein 75-jähriger Autofahrer die B31 von Freiburg kommend in Fahrtrichtung Hinterzarten. Ihm entgegen fuhr ein 34-jähriger Lkw-Fahrer in Fahrtrichtung Freiburg. Nach den derzeitigen Ermittlungen geriet der 75-jährige Autofahrer aufgrund mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit in einer scharfen Rechtskurve, unterhalb der Kreuzfelsenkurve, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Lkw. In der Folge wurde der Außentank an der Sattelzugmaschine aufgerissen. Der Pkw wurde vom Lkw nach rechts abgewiesen und kam schließlich zum Stillstand. Der 75-jährige Autofahrer wurde beim Unfall verletzt und durch einen Rettungsdienst in die Klinik verbracht. Aufgrund mehrerer hundert Liter auslaufenden Dieselkraftstoffs, welcher sich über die gesamte Fahrbahn der B31 verteilte, wurde die Strecke in Fahrtrichtung Donaueschingen vollgesperrt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Freiburg konnte über einen dort befindlichen Parkplatz an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Im Einsatz waren neben der Polizei und dem Rettungsdienst die Freiwillige Feuerwehr Hinterzarten, die Straßenmeisterei Titisee-Neustadt, ein Abschleppdienst sowie eine Straßenreinigungsfirma. Nachdem die Fahrbahn vollständig gereinigt war, konnte der Verkehr in beide Richtungen gegen 20:00 Uhr wieder ungehindert fließen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
ChrA / Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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