Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Mehrere Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum vom 24.05.2026 bis zum 07.06.2026 kam es in Teningen zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachten bislang unbekannte Täter vermutlich mittels Farbspray an mehreren Hauswänden im Gemeindegebiet einen Schriftzug an.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Darüber hinaus wurden in den zurückliegenden Monaten mehrere Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen bekannt.

In diesen Fällen wurden jeweils Fahrzeugreifen beschädigt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise auf die Täterschaft liegen bislang noch nicht vor.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können.

Insbesondere bittet die Polizei unmittelbare Feststellungen und Wahrnehmungen unverzüglich dem Polizeinotruf unter der Notrufnummer 110 zu melden.

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