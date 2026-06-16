Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte brechen in Vereinsheim ein

Gummersbach (ots)

Zwischen 22 Uhr am 14. Juni und 16:30 Uhr am 15. Juni (Montag) sind Einbrecher in ein Vereinsheim in der Straße "Am Sonnenberg" eingestiegen. In den Räumlichkeiten des Sportlerheims öffneten sie die Türen zur Umkleide, zum Schiedsrichteraum und zum Getränkelager, indem sie die Schließzylinder herausbrachen. Auch die Tür zu einem Container, welcher sich unmittelbar neben dem Vereinsgebäude befindet, wurde gewaltsam geöffnet. Als Einstiegshilfe in das Obergeschoss des Gebäudes nutzen die Kriminellen eine Bank. So gelangten sie an ein Fenster und hebelten es auf. In der oberen Etage durchwühlten sie die Räume, öffneten Schränke und Schubladen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden zwei Matratzen gestohlen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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