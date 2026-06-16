Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zusammenstoß beim Abbiegen

Morsbach (ots)

Eine 27-jährige Morsbacherin fuhr am Montag (15. Juni) mit ihrem Mini auf der Waldbröler Straße in Fahrtrichtung Lichtenberg. Gegen 17 Uhr wollte die Morsbacherin dann von der Waldbröler Straße nach links auf die Straße "Am Eichhölzchen" abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad eines entgegenkommenden 55-Jährigen aus Katzwinkel. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn durch die Feuerwehr gereinigt.

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