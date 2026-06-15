Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 36-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Reichshof (ots)

Am Sonntag (14. Juni) beabsichtigte eine Polizeistreife gegen 18 Uhr den Fahrer eines Toyota zu kontrollieren, der auf der Eckenhagener Straße bei Oberagger in Richtung Eckenhagen unterwegs war. Anstatt anzuhalten, missachtete der 36-jährige Fahrer aus Bergneustadt die Anhaltesignale, beschleunigte sein Auto und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung L148. Von der L148 bog er auf die Steinstraße ab und weiter über dir Straße "Zum alten Berg" und die Römerstraße. Die Römerstraße endete in einem Wirtschaftsweg, an dessen Enden der Pkw zum Stehen kam. Der 36-Jährige setzte seine Flucht zu Fuß fort, konnte von den Beamten jedoch eingeholt werden. Da der Verdacht bestand, dass der 36-Jährige Drogen konsumiert hatte, musste er die Polizisten zur Wache begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin war er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Das Auto wurde sichergestellt.

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