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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Hückeswagen (ots)

Ein 52-jährige Radfahrer aus Solingen zog sich am Sonntag (14. Juni) gegen 11 Uhr bei einem Alleinunfall schwere Verletzungen zu. Der 52-Jährige fuhr auf der Bevertalstraße und beabsichtigte auf Höhe der Einmündung "Reinshagensbever" von der Fahrbahn auf den Radweg zu fahren. Dabei stürzte er. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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