POL-GM: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Bergneustadt (ots) - In der Straße "An der Burg" in Bergneustadt-Belmicke kam es am späten Samstagabend (13. Juni) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 23-jähriger Bergneustädter leicht verletzt wurde. Eine 40-Jährige aus Bergneustadt stieß gegen 23:50 Uhr beim Ausparken mit dem hinter ihr geparkten Focus des 23-Jährigen zusammen. Als die Bergneustädterin mit ihrem Ford den Focus touchierte, stieg der 23-Jährige gerade in sein Auto ein. Durch den Zusammenstoß wurde ...

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