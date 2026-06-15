Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt
Hückeswagen (ots)
Ein 52-jährige Radfahrer aus Solingen zog sich am Sonntag (14. Juni) gegen 11 Uhr bei einem Alleinunfall schwere Verletzungen zu. Der 52-Jährige fuhr auf der Bevertalstraße und beabsichtigte auf Höhe der Einmündung "Reinshagensbever" von der Fahrbahn auf den Radweg zu fahren. Dabei stürzte er. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.
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