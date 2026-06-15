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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autofahrer nach Unfallflucht angetroffen

Reichshof (ots)

Am Freitagmittag (12. Juni, 14:10 Uhr) beabsichtigte ein 58-Jähriger aus Bergneustadt mit seinem VW von der B256 nach Links auf die L344 in Richtung Pochwerk abzubiegen. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 52-Jährigen aus Wiehl, der auf der übergeordneten L344 in Richtung Sengelbusch unterwegs war. Anschließend flüchtete der 58-Jährige von der Unfallstelle. Anhand des abgelesenen Kennzeichens und der Beschreibung des Fahrers konnte der Fahrer ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da sich bei dem 58-jährigen Fahrer Hinweise auf den Konsum von Alkohol ergaben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Weiterhin war er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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