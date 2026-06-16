Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Industriegebiet

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Radevormwald (ots)

Am Montagnachmittag (15. Juni) kam es an der Kreuzung "Dahlienstraße/Röntgenstraße/Mermbacher Straße" zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Auto und ein Lastkraftwagen beteiligt waren. Ein 55-jähriger Lastkraftwagenfahrer war auf der Dahlienstraße in Richtung Heisenbergstraße unterwegs, als es gegen 14:30 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Audi einer 43-Jährigen aus Radevormwald kam. Die 43-Jährige wollte von der Röntgenstraße auf die Dahlienstraße abbiegen. Durch die Kollision wurde die Autofahrerin leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Dahlienstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme etwa eine Stunde, bis ca. 15:30 Uhr, voll gesperrt werden. Die Unfallstelle wurde durch die Feuerwehr abgestreut. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass der Lastkraftwagenfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Den 55-jährigen Düsseldorfer erwartet nun ein Strafverfahren.

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