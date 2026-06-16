Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei sucht nach flüchtigem Tesla-Fahrer

Nümbrecht (ots)

Ein 18-jähriger Fußgänger aus Nümbrecht überquerte am 15. Juni (Montag) gegen 13 Uhr die Homburger Straße in Homburg-Bröl. Als der Nümbrechter die andere Straßenseite fast erreicht hatte, hörte er plötzlich das Quietschen von Autoreifen und blickte sich um. Unmittelbar darauf traf ihn der Außenspiegel eines hellen Tesla am Rucksack und Rücken. Der Fußgänger wurde umgerissen und stürzte auf die Fahrbahn. Der Tesla-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Bierenbachtal fort. Durch den Verkehrsunfall zog sich der 18-Jährige leichte Verletzungen zu. Er begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Der Fahrer des Tesla konnte als männlich und ca. 60-70 Jahre alt mit grauen Haaren und Bart beschrieben werden. Der Tesla hatte eine Gummersbacher Städtekennung und hatte die Farbe Grau oder Weiß. Der Verkehrsunfall ereignete sich im Bereich der Bushaltestelle "Nümbrecht Homburg-Bröl".

Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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