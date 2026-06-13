Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Streitigkeit eskaliert - zwei Männer leichtverletzt

Worms (ots)

Am Samstagmittag kam es gegen 13:30 Uhr in einer Wohnung in der Stadtmitte zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 27-Jährigen und einem 23-Jährigen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand agierte mindestens einer der Beteiligten mit einem Messer. Beide Beteiligten erlitten im Rahmen der Auseinandersetzung oberflächliche Schnittverletzungen. Lebensgefahr oder eine Gefahr für Dritte bestand zu keinem Zeitpunkt. Was der Auslöser für den Streit war ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

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