Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit verletztem 5-jährigen Kind

Osthofen (ots)

Am 09.06.2026 befuhr gegen 18:20 Uhr ein 46-jähriger Pkw-Fahrer die Thomas-Mann-Straße in Osthofen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lief ein 5-jähriges Kind plötzlich vom Gehweg auf die Straße. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Verkehrsunfall kam. Bei diesem wurde das Kind leicht verletzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Worms zu melden.

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