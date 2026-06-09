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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit verletztem 5-jährigen Kind

Osthofen (ots)

Am 09.06.2026 befuhr gegen 18:20 Uhr ein 46-jähriger Pkw-Fahrer die Thomas-Mann-Straße in Osthofen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lief ein 5-jähriges Kind plötzlich vom Gehweg auf die Straße. Der Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Verkehrsunfall kam. Bei diesem wurde das Kind leicht verletzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Worms zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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