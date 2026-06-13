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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - größerer Sachschaden

Worms (ots)

In den frühen Morgenstunden am Samstag, den 13.06.2026, kam es in Alsheim zu einem Verkehrsunfall, welchen der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss verursachte. Der 23-jährige Rheinhesse befuhr die Wormser Straße in Alsheim in Fahrtrichtung Mettenheim. Auf Höhe der Hausnummer 30 touchiert er einen am linken Fahrbahnrand geparkten PKW, welcher durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge gegen eine Mauer und gegen einen weiteren dahinter geparkten PKW gedrückt wurde. Der PKW des Verursachers und der erste geparkte PKW sind durch den Aufprall derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit sind. Insgesamt wurde ein Sachschaden von ca. 30.000EUR verursacht. Der Fahrer, welcher alleine im Fahrzeug war, blieb jedoch unverletzt. Weitere Personen waren nicht beteiligt. Beim Fahrzeugführer wurde ein Atemalkoholkonzentration von 1,04 Promille gemessen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Straßenverkehrsgefährdung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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