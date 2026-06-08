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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brände auf Gelände eines Rohstoffhandels: Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen

Worms (ots)

Am Samstag, 06.06.2026, kam es auf dem Gelände eines Rohstoffhandels in Worms zu einem Brandgeschehen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte die Feuerwehr die Löscharbeiten bereits eingeleitet. Nach derzeitigem Stand geriet ein größerer Abfallhaufen in Brand.

Die Kriminalinspektion Worms hat die Ermittlungen zur Brandursache geführt; diese sind inzwischen abgeschlossen. Auf Grundlage der bisherigen Erkenntnisse kann eine vorsätzliche Brandlegung ausgeschlossen werden. Zum gleichen Ergebnis kamen die Ermittlungen zu einem weiteren Brand am 28.05.2026 auf dem gleichen Gelände. Auch bei einem Brand am 24.04.2026 ergaben sich keine Hinweise auf das Vorliegen einer Straftat.

Die bisherigen Ermittlungen sprechen dafür, dass die Brandentstehung in Zusammenhang mit einer unsachgemäßen Entsorgung von Energiespeichern (z. B. Akkus/Batterien) stehen könnte. Durch Beschädigungen oder Kurzschlüsse können solche Gegenstände Brände auslösen - insbesondere in Abfall- und Recyclingbereichen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Akkus und Batterien nicht über Haus- oder Wertstoffabfall entsorgt werden dürfen. Sie können unter anderem im Handel sowie an den Sammelstellen kommunaler Wertstoffhöfe abgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Worms

Telefon: 06241 852-2302
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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