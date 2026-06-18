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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Rauch in Einfamilienhaus - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 17.06.2026, gegen 18:15 Uhr kam es zu einer Rauchentwicklung im Keller eines Einfamilienhauses in Laufenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt einer Wasserpumpe Ursache für die Rauchentwicklung gewesen zu sein. Ein offenes Feuer gab es nicht. Die Freiwillige Feuerwehr entlüftete das Haus. Die Bewohnerin wurde durch den Rettungsdienst vor Ort untersucht und konnte im Anschluss wieder in das Haus zurück.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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