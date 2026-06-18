POL-FR: Laufenburg: Rauch in Einfamilienhaus - Feuerwehreinsatz
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 17.06.2026, gegen 18:15 Uhr kam es zu einer Rauchentwicklung im Keller eines Einfamilienhauses in Laufenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt einer Wasserpumpe Ursache für die Rauchentwicklung gewesen zu sein. Ein offenes Feuer gab es nicht. Die Freiwillige Feuerwehr entlüftete das Haus. Die Bewohnerin wurde durch den Rettungsdienst vor Ort untersucht und konnte im Anschluss wieder in das Haus zurück.
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