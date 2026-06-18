Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Metzgerei

Freiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 17.06.2026, auf Donnerstag, 18.06.2026, verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einer Metzgerei im Lörracher Stadtteil Tumringen. Nach bisherigen Erkenntnissen durchsuchte die Täterschaft sämtliche Räume und entwendete Bargeld im vierstelligen Bereich. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Personen oder Autos wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und Verdächtiges der Polizei mitzuteilen. Das Polizeirevier Lörrach ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 176 0 erreichbar.

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