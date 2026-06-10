Polizei Hagen

POL-HA: Verfolgungsfahrt endet in Verkehrsunfall

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Hagen-Mitte (ots)

Ein 20-jähriger Autofahrer versuchte sich am Dienstagabend (09.06.2026) einer Kontrolle der Polizei zu entziehen und fuhr davon. Auf seiner Flucht verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit einem geparkten Auto und einem Verkehrsschild.

Der Mann war Einsatzkräften um kurz nach 20 Uhr auf ihrer Streifenfahrt am Bergischen Ring aufgrund der gefährlichen Fahrweise aufgefallen. Daraufhin entschlossen sich die Beamten, den Fahrer des Mercedes-Bent C180 zu kontrollieren. Statt den Anhaltesignalen Folge zu leisten, beschleunigte er und fuhr dabei auf Höhe der Elberfelder Straße über eine rote Ampel. Auf seiner Fahrt gefährdete er andere Verkehrsteilnehmer durch waghalsige Fahrmanöver. Im weiteren Verlauf bog er verbotswidrig von der Elberfelder Straße in die Grabenstraße ab, die eine Einbahnstraße ist. In der Kurve verlor er schließlich, mutmaßlich aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit, die Kontrolle über den Mercedes. Er kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrsschild und einem geparkten Toyota. Die Einsatzkräfte konnten den unverletzten Mann daraufhin stellen und fixieren.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten zum Teil starke Schäden an den beteiligten Fahrzeugen und dem Schild fest. Dessen Mast knickte aufgrund der Wucht des Zusammenstoßes um.

Der 20-Jährige erklärte in der Befragung durch die Polizisten, dass er geflüchtet war, da er keinen Führerschein hat und bereits in der Vergangenheit wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. Zudem erhielt der Halter des Mercedes, der mit dem 20-Jährigen verwandt ist, eine Anzeige wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (rst)

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