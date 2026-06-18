Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Auffahrunfall mit einer verletzten Person und hohem Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 17.06.2026 kam es gegen 08:15 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der B34 zwischen Dogern und Albbruck. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 62-jährige Smartfahrerin das verkehrsbedingte Abbremsen eines Mercedes zu spät erkannt haben, wodurch es zur Kollision kam. Durch den Unfall entstand an beiden Autos Sachschaden in Höhe von insgesamt ungefähr 25.000 Euro. Die 62-Jährige wurde durch den Auffahrunfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Die 72-jährige Mercedes-Fahrerin und ihr Hund blieben unverletzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Während der Unfallaufnahme bis zur Bergung der Fahrzeuge kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der B 34.

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