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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Jugendliche an Fußgängerüberweg von Pkw angefahren und leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit seinem Audi befuhr am Donnerstag, 18.06.2026 gegen 07.20 Uhr ein 31 Jahre alter Mann die Bahnhofsstraße in absteigender Richtung. Auf Höhe des dortigen Bahnhofes übersah er eine 12-Jährige, welche mit mehreren Mitschülern den Fußgängerüberweg überquerte. Es kam zu einer seitlichen Kollision mit der 12-Jährigen, bei der sich diese leicht verletzte. Die Jugendliche wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Audi entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
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Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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