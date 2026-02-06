Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: LKW übersieht PKW

Beim Wechsel vom linken auf den rechten Fahrstreifen, übersah am Donnerstag, gegen 9:40 Uhr, ein 47-jähriger Lkw-Fahrer auf der B19 in Richtung Heidenheim einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Seat einer 60-Jährigen. Es kam zur Kollision, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro entstand.

Oberkochen: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag befuhr ein 23-jähriger VW-Fahrer die B29 von Aalen nach Oberkochen. Als er in Oberkochen Nord nach links auf die K3292 abbog, übersah er einen von rechts kommenden Opel einer 87-Jährigen. Bei dem anschließenden Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von rund 5500 Euro.

Westhausen: Leicht verletzt durch Auffahrunfall

Ein 54-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Donnerstag, gegen 15:30 Uhr, den Gäbelesweg. Hierbei bemerkte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 38-Jähriger seinen Skoda abbremsen mussten. Der Lkw-Fahrer fuhr auf, wodurch sich der 38-Jährige leichte Verletzungen zuzog.

Aalen: Zusammenstoß

Gegen 13:10 Uhr befuhr am Donnerstag eine 75-jährige die Johann-Gottfried-Pahl-Straße in Richtung Hochbrücke. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 20-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Beim Vorbeifahren streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen VW Multivan, der am Straßenrand der Waldauer Straße geparkt war. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag zwischen 13:30 Uhr und 14:40 Uhr. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell