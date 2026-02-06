Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten - Zeugen gesucht, Diebstahl von Fahrrädern

Aalen (ots)

Langenburg: Alkoholisierte Unfallflucht

Am Freitagabend gegen 23:50 Uhr fuhr ein 31-jähriger Opel-Fahrer in der Langenburger Straße unter Alkoholeinfluss. Infolge der Alkoholisierung geriet er nach links auf die Gegenfahrbahn und beschädigte den Außenspiegel eines geparkten VW. Der Mann informierte anschließend den Fahrzeughalter über den entstandenen Schaden, entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Durch eine Streife konnte der Beschuldigte später an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Während der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass das Fahrzeug des Mannes entstempelt war und ein Fahrverbot für ihn bestand. Dem 31-Jährigen drohen nun führerscheinrechtliche Konsequenzen.

Ilshofen: Unfallflucht

In der Holstraße wurde am Mittwoch zwischen 10 Uhr und 19:20 Uhr ein geparkter VW Tiguan durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer am linken vorderen Kotflügel beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit und hinterließ einen Sachschaden von rund 2500 Euro.

Schwäbisch Hall/Hessental: Diebstahl von Pedelec

Aus einer Tiefgarage in der Reinhold-Maier-Straße wurde zwischen Donnerstag 14:15 Uhr und Freitag 4:15 Uhr ein dort abgeschlossenes Fahrrad entwendet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein weißes Pedelec der Marke KTM. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrrads haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0791 4000 zu melden.

Schwäbisch Hall: Fahrraddiebstahl

An den Fahrradabstellplätzen in der Berliner Straße wurde am Mittwoch im Zeitraum von 13:45 Uhr bis 15:20 Uhr ein gesichertes Fahrrad durch einen Unbekannten entwendet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Bulls mit einem Wert von rund 450 Euro. Personen, welche etwas Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der 0791 4000 mit Hinweisen zu melden.

Rosengarten: Unfall mit Unbekanntem - Zeugen gesucht

Am Donnerstag gegen 14:15 Uhr fuhr ein 50-jähriger Fiat-Fahrer auf der B19 von Uttenhofen in Richtung Westheim. Kurz vor Westheim, an der letzten Linkskurve, kam ein unbekannter Fahrzeugführer, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, auf die Fahrbahn des Fiat-Fahrers und zwang ihn zum Ausweichen. Der 50-Jährige musste nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, wurde jedoch von dort nach links in eine Böschung abgedrängt und überfuhr einen Leitpfosten. Schließlich kam das Fahrzeug auf der Straße zum Stehen.

