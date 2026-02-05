Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen zur Festnahme eines Tatverdächtigen in Waiblingen

Aalen (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde gegen 07:45 Uhr am Bahnhof in Waiblingen ein 20-jähriger Mann aus Winnenden festgenommen, nachdem er von dem geschädigten Kind wiedererkannt wurde. Der 20-jährige Mann steht im Verdacht am Dienstag einen 11-jährigen Jungen in der Dammstraße in einen Hinterhof gezerrt und dort begonnen zu haben, ihn zu entkleiden. Durch Hilfeschreie des Jungen wurden Zeuginnen aufmerksam und vertrieben den Täter. Der 20-jährige Mann wurde heute Nachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim AG Stuttgart vorgeführt. Dieser setzte den beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der 20-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei zur Klärung der genauen Tatumstände laufen weiter.

Ursprungsmeldung vom 04.02.2026, 07:16 Uhr

Waiblingen: Kind von unbekanntem Mann angegangen - dringend Zeugen gesucht

Die Waiblinger Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen nach einem Vorfall, der sich am Dienstagmorgen in der Dammstraße zugetragen hat. Ein elfjähriger Junge befand sich gegen 7:30 Uhr auf dem Schulweg, als er auf Höhe Hausnummer 16 von einem bisher unbekannten Mann angegangen und in den dortigen Hinterhof gezogen wurde. Hinter dem Gebäude begann der Mann das Kind zu entkleiden, woraufhin der Junge laut um Hilfe schrie. Dies wurde von zwei Zeuginnen bemerkt, die den Mann anschließend aufforderten, seine Handlungen zu unterlassen. Dieser flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Vom bisher unbekannten Täter liegt lediglich eine vage Personenbeschreibung vor: Er soll dunkel gekleidet gewesen sein, eine dunkle Mütze getragen haben und blonde Haare haben. Die Waiblinger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

