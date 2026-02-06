Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall und Unfallfluchten

Aalen (ots)

Fellbach: Aufgefahren- 14000 Euro Schaden

Ein 29-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Donnerstag, gegen 20:15 Uhr, die Schorndorfer Straße in Richtung Stuttgart. Hierbei übersah er, dass ein vor ihm fahrender 30-jähriger Porsche-Fahrer die Geschwindigkeit verringerte. Infolgedessen fuhr der 29-jährige mit seinem Audi auf und verursachte Schaden in Höhe von insgesamt rund 14000 Euro.

Winterbach: Unfallflucht- Zeugen gesucht!

Am Donnerstag gegen 16:35 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Schlichtener Straße von Schlichten nach Winterbach. In einer dortigen Kurve kam ihm ein 22-jähriger BMW-Fahrer entgegen. Aufgrund der engen Fahrbahn touchiert der Unbekannte mit seinem Fahrzeug den linken Außenspiegel des BMW. Der BMW-Fahrer hielt daraufhin an. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen schwarzen oder dunklen Renault handeln. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter 07181/2040 entgegen.

Schwaikheim: Unfallflucht mit Schwerverletztem

Ein unbekannter Fahrradfahrer befuhr am Donnerstag gegen 18.30 Uhr einen Feldweg entlang der K1850 zwischen dem Weiler Kreisel und Schwaikheim. Hierbei prallte er etwa auf Höhe eines Pferdehofes mit einem entgegenkommenden Fußgänger zusammen. Der 69 Jahre alte Mann verletzte sich hierbei schwer. Der Fahrradfahrer flüchtete und ließ den Mann bewusstlos zurück, ohne Erste Hilfe zu leisten oder den Rettungsdienst zu verständigen. Nachdem dieser wieder bei Bewusstsein war, begab er sich nach Hause von wo aus der Rettungsdienst verständigt wurde. Der Schwerverletzte wurde daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei wurde gegen 20.30 Uhr vom Krankenhaus aus verständigt und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf Fahrradfahrer geben können, die zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr die beschriebene Strecke befuhren, werden gebeten, sich unter Telefon 07195/6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell