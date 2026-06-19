Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: POL-LB: BAB 81 Nufringen Bad Dürrheim Donaueschingen Blumberg Stühlingen: unbekannter Pkw-Lenker flüchtet vor Polizeikontrolle - Zeugen und Geschädigte gesucht

Ludwigsburg/ Freiburg (ots)

Am Donnerstag (18.06.2026) lieferte sich ein noch unbekannter Pkw-Lenker eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei, die auf der Bundesautobahn 81 (BAB 81) bei Nufringen begann und sich bis an die Schweizer Grenze zog. Der Unbekannte war mit einem grauen Opel Astra mit Kennzeichen des Kyffhäuserkreises (KYF) auf der BAB 81 in Fahrtrichtung Singen unterwegs und fuhr an der Tank- und Rastanlage Schönbuch-West (Gemarkung Nufringen, Landkreis Böblingen) ab. Dort sollte er an einer polizeilichen Kontrollstelle kontrolliert werden. Der Unbekannte fuhr an der Kontrollstelle vorbei und zurück auf die BAB 81, wo er in Richtung Singen weiter raste. Im Bereich der Anschlussstelle Rottenburg drängte der Tatverdächtige eine Motorradstreife ab. Bei Rottweil wechselte er auf den Standstreifen und überholte dort mehrere Fahrzeuge rechts mit einer Geschwindigkeit von rund 200 km/h. Am Autobahndreieck Bad Dürrheim setzte der Unbekannte seine Flucht über die BAB 864 bis Donaueschingen fort, wo er auf die Bundesstraße 27 (B27) in Richtung Blumberg wechselte und dabei eine Polizeiabsperrung durch einen Baustellenbereich umfuhr. Im Einspurigen Bereich der B27 fuhr der Tatverdächtige immer wieder über die Gegenfahrbahn und gefährdete dabei mehrere entgegenkommende Fahrzeuglenker. Bei Blumberg wechselte der Flüchtige auf die B314 in Richtung Stühlingen, bis er schließlich über die Grenze in die Schweiz entkam.

Während der kompletten Fahrt missachtete der Tatverdächtige fortwährend die polizeilichen Anhaltezeichen und nahm mehrfach die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmenden in Kauf. Aufgrund der grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrweise sowie der teilweise deutlich überhöhten Geschwindigkeit war es den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten nicht möglich, das Fahrzeug ohne Gefahr für sich selbst und andere Verkehrsteilnehmende zu stoppen. Während der Verfolgungsfahrt waren Kräfte der Polizeipräsidien Ludwigsburg, Konstanz und Freiburg sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Der Grund für die halsbrecherische Flucht des Unbekannten ist noch unklar.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie Personen, die von der Fahrweise des Tatverdächtigen gefährdet wurden. Hinweise werden unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

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Telefon: 07141 18-8777 E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

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