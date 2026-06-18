Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Schwerpunktkontrolle auf dem Stühlinger Kirchplatz - Drogen und Messer sichergestellt

Freiburg (ots)

Bei einer großangelegten Kontrolle auf dem Stühlinger Kirchplatz in Freiburg hat die Polizei am Dienstag, 16.06.2026, mehrere Personen kontrolliert. Es wurden unter anderem Betäubungsmittel und Messer sichergestellt.

Eine der kontrollierten Personen führte acht verkaufsbereit portionierte Tütchen Marihuana mit sich. Die Drogen wurden sichergestellt, ebenso wie ein mitgeführtes Tierabwehrspray sowie Bargeld in kleiner Stückelung. Der 25-jährige Algerier muss sich nun wegen Handels mit Betäubungsmitteln in einem Strafverfahren verantworten.

Eine Person, die zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war, konnte auf dem Platz angetroffen werden. Bei der Absuche des Platzes fanden die eingesetzten Beamtinnen und Beamten zudem zwei Messer und stellten diese sicher.

Die Kontrolle auf dem Stühlinger Kirchplatz ist Teil einer Jahreskonzeption, die unter anderem die Reduzierung der Straftaten auf und um den Platz sowie die Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität zum Ziel hat. Unterstützt wurde die Maßnahme der Freiburger Polizei von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz.

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