Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mann wird auf dem Stühlinger Kirchplatz Kette vom Hals gerissen - Tatverdächtiger ermittelt

Freiburg (ots)

Nach einem Raub auf dem Stühlinger Kirchplatz in Freiburg am Dienstag, 16.06.2026, um 13 Uhr, hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt.

Der Geschädigte war nach derzeitigem Ermittlungsstand von einer Person, die auf einem Fahrrad unterwegs war, angesprochen und nach Geld gefragt worden. Als der Mann verneinte, soll der Radfahrer dem Geschädigten eine um den Hals getragene Goldkette entrissen haben.

Der Täter entkam zunächst. Am 17. Juni gegen 19.30 Uhr konnte im Zusammenhang mit einem anderen Delikt ein Tatverdächtiger im Bereich des Stühlinger Kirchplatzes vorläufig festgenommen werden. Dem 15-Jährigen wird nach derzeitigem Ermittlungsstand neben einem Handydiebstahl, der sich ebenfalls am 16. Juni auf dem Stühlinger Kirchplatz ereignet haben soll, auch der oben genannte Raub zur Last gelegt. Gegen ihn wurden entsprechende strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

oec

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