Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Waltershofen: Mutmaßliche Diebesbande vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 18.06.2026, gegen 22:45 Uhr ist es Einsatzkräften des Polizeirevier Freiburg-Süd gelungen, insgesamt vier Ladendiebe auf frischer Tat in der Straße «Zum Steinriedle» in Freiburg-Waltershofen festzunehmen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten sich die vier Tatverdächtigen, darunter eine Frau, im Alter zwischen 34 und 53 Jahren in einem Selbstbedienungsmarkt aufgehalten und im weiteren Verlauf wohl Waren im Wert von über 1.700 Euro entwendet. Gezahlt habe die Gruppierung lediglich einen Bruchteil der Waren um mit der übrigen, nicht bezahlten Beute durch den vollautomatisierten Kassenbereich zu gelangen.

Der Ladeninhaber konnte die Tat beobachten und verständigte die Polizei, welche die vier Ladendiebe beim Verlassen des Geschäftes vorläufig festnahm. Das sichergestellte Diebesgut wurde anschließend an den Eigentümer zurückgegeben.

Wie sich im Rahmen der bisherigen Ermittlungen herausgestellt hat, haben die Tatverdächtigen bereits in mindestens zwei weiteren Fällen auf selbe Art und Weise Diebstähle in dem Geschäft begangen. Gegen die vier Personen rumänischer Staatsangehörigkeit wird nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandendiebstahls ermittelt.

ak

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