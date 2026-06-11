Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mitarbeiterin bei Ladendiebstahl weggestoßen +++ Exhibitionist im Kurpark- Polizei sucht Geschädigte

Wiesbaden (ots)

1. Mitarbeiterin bei Ladendiebstahl weggestoßen, Wiesbaden-Schierstein, Rheingaustraße, Donnerstag, 11.06.2026, 08:20 Uhr

(re)Ein 35-jähriger Wiesbadener wurde am Donnerstagmorgen nach einem mutmaßlichen räuberischen Diebstahl vorläufig festgenommen.

Gegen 08:20 Uhr soll der Mann in einem Lebensmittelgeschäft in der Rheingaustraße Lebensmittel und alkoholische Getränke entwendet haben. Als eine Mitarbeiterin ihn auf die Tat ansprach und sich ihm in den Weg stellte, soll er diese beiseite gestoßen haben.

Anschließend flüchtete er von dem Markt.

Im Rahmen der Fahndung konnte der 35-Jährige wenig später an einer nahegelegenen Tankstelle von Polizeikräften angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei ihm wurde mutmaßliches Diebesgut aus mehreren Geschäften aufgefunden. Zudem stand er nach ersten Erkenntnissen unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln.

Der Mann wurde zur Polizeidienststelle gebracht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls eingeleitet.

2. Exhibitionist im Kurpark- Polizei sucht Geschädigte, Wiesbaden, Kurpark, Montag, 08.06.2026, 16:40 Uhr

(re)Ein 27-jähriger Mann aus Taunusstein hat sich am Montagnachmittag im Kurpark durch eine exhibitionistische Handlung strafbar gemacht.

Gegen 16:40 Uhr führte der Mann auf einer Parkbank sitzend sexuelle Handlungen an sich selbst durch. Hierbei war er für Passantinnen und Passanten öffentlich sichtbar.

Eine Zeugin informierte den Empfang des Kurhauses, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten den 27-Jährigen antreffen und kontrollieren.

Bislang sind der Polizei keine konkret geschädigten Personen bekannt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei bittet Personen, die die Handlungen des Mannes beobachtet haben oder sich hierdurch belästigt fühlten, sich bei der Polizei Wiesbaden unter der entsprechenden Rufnummer zu melden.

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