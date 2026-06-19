Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Motorradfahrer verunfallt - schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 18.06.2026, kam es gegen 19:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L170 von Bonndorf in Richtung Schattenmühle. Ein 38-jähriger Motorradfahrer kam in einer Kurve, nach bisherigen Erkenntnissen ohne Fremdeinwirkung, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Felsen. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Motorrad dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro entstanden sein. Es musste abgeschleppt werden.

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