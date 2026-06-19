Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Unfall im Begegnungsverkehr nach Rotlichtverstoß

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 18.06.2026, kam es gegen 16:20 Uhr zu einem Unfall im Begegnungsverkehr im Baustellenbereich der L148 im Wehratal. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 76-jähriger Mitsubishi- Fahrer das Rotlicht der Ampel missachtet haben und mit einem, bei grün losgefahrenen, Auto im Baustellenbereich kollidiert sein. Der 76-Jährige war nicht mehr ansprechbar und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Möglicherweise war er schon vor Fahrtantritt aus medizinischen Gründen fahruntüchtig. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Mitsubishi musste abgeschleppt werden. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder durch die Fahrweise des Mitsubishi-Fahrers gefährdet oder geschädigt wurde. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

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