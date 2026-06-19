Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Fahrzeugbrand - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 19.06.2026, wurden Feuerwehr und Polizei um 02:50 Uhr zu einem brennenden Auto auf dem Luckeparkplatz in Binzen alarmiert. Das Auto brannte vollständig aus, ein im Nahbereich geparktes Auto wurde durch die Hitzentwicklung ebenfalls beschädigt. Die Brandursache ist bislang unklar, eine Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeuginnen und Zeugen, die rund um den Luckeparkplatz verdächtige Personen oder Autos wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und Verdächtiges der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel.07621 176 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 0761 882 2880 entgegen.

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