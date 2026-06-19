Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Spiegel von Paketzusteller abgefahren - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 18.06.2026, wurde gegen 16:15 Uhr der linke Seitenspiegel eines Paketzustellerfahrzeug, welches in der Schwarzwaldstraße Höhe Hausnummer 39 am Fahrbahnrand abgestellt war, abgefahren. Der unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Personen oder Autos wahrgenommen haben. Das Polizeirevier Lörrach ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 176 0 erreichbar.

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