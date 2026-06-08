Polizei Bielefeld

POL-BI: Schläger mit weißer Leinenkleidung gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Die Polizei sucht einen unbekannten Mann, der einen 21-jährigen Gütersloher in das Gesicht geschlagen haben soll.

Gegen 01:25 Uhr hielt sich der 21-Jährige mit Freunden vor einem Kiosk an der Herbert-Hinnendahl-Straße auf und unterhielt sich mit einer etwa 18 Jahre alten Frau mit kurzen dunkelblonden Haaren. Kurz darauf erschien der mutmaßliche Freund der Frau vor Ort und geriet mit dem 21-jährigen Gütersloher in einen Streit. Dabei schlug der Unbekannte dem Gütersloher in das Gesicht und flüchtete anschließend zusammen mit der dunkelblonden Frau.

Die alarmierten Polizisten konnten den flüchtigen Täter im Zuge der Fahndung nicht mehr antreffen.

Der Gesuchte soll 20 bis 30 Jahre alt sein und einen Ziegenbart getragen haben. Sein Erscheinungsbild wurde als südländisch beschrieben. Bei der Tat soll er eine weiße Leinenhose und ein weißes Leinenhemd getragen haben.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu dem beschriebenen Mann beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

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