Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuber mit türkisem Pullover gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein Bielefelder wurde am Freitagabend, 05.06.2026, von Unbekannten an der Lena-Lappe-Straße mit einer Holzlatte bedroht. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 47-Jährige hielt sich gegen 18:10 Uhr an einer Tiefgarageneinfahrt auf, als ihn zwei Personen ansprachen. Beide Männer forderten ihn auf, Bargeld herauszugeben. Dabei hielt einer der Männer einen spitzen Gegenstand in der Hand, der zweite eine Holzlatte.

Der Bielefelder übergab den Tätern eine geringe Menge Bargeld, woraufhin sie seinen Rucksack an sich rissen. So gelangten sie an sein Portemonnaie und nahmen sich weiteres Bargeld daraus.

Daraufhin flüchteten beide in Richtung Herforder Straße.

Die Täter waren etwa 40 bis 50 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Sie hatten beide dunkle Haare und ein westasiatisches Erscheinungsbild. Einer trug einen türkisfarbenen Pullover.

Hinweise zu dem Raub nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

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