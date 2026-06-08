POL-BI: Räuber mit türkisem Pullover gesucht
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Mitte - Ein Bielefelder wurde am Freitagabend, 05.06.2026, von Unbekannten an der Lena-Lappe-Straße mit einer Holzlatte bedroht. Die Polizei sucht Zeugen.
Der 47-Jährige hielt sich gegen 18:10 Uhr an einer Tiefgarageneinfahrt auf, als ihn zwei Personen ansprachen. Beide Männer forderten ihn auf, Bargeld herauszugeben. Dabei hielt einer der Männer einen spitzen Gegenstand in der Hand, der zweite eine Holzlatte.
Der Bielefelder übergab den Tätern eine geringe Menge Bargeld, woraufhin sie seinen Rucksack an sich rissen. So gelangten sie an sein Portemonnaie und nahmen sich weiteres Bargeld daraus.
Daraufhin flüchteten beide in Richtung Herforder Straße.
Die Täter waren etwa 40 bis 50 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Sie hatten beide dunkle Haare und ein westasiatisches Erscheinungsbild. Einer trug einen türkisfarbenen Pullover.
Hinweise zu dem Raub nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell