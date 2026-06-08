POL-BI: Betrüger erlangen Daten eines Online-Zahlungssystems einer Bielefelderin
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Vorsicht vor betrügerischen E-Mails, mit denen Betrüger zunächst Ihre Daten und anschließend Ihr Geld erhalten.
Eine 40-jährige Bielefelderin bot auf einer Internetplattform Kleidung zum Kauf an. Mit einer vermeintlichen Interessentin einigte sie sich am Freitag, 05.06.2026, auf einen Kaufpreis von 17 Euro. Anschließend erhielt die Bielefelderin eine E-Mail der vermeintlichen Käuferin, in der sie aufgefordert wurde, den Betrag zu akzeptieren. Dazu musste sich das Opfer auch mit ihrem Konto eines Online-Bezahlsystems einloggen.
Am Abend bemerkte die Bielefelderin dann, dass von ihrem Konto des Online-Bezahldienstes unberechtigt knapp 500 Euro abgebucht worden waren und erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige.
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