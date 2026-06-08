Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem vollendeten Tötungsdelikt in Bad Salzuflen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Bad Salzuflen - Eine 66-jährige Bad Salzuflerin wurde am Sonntagabend, 07.06.2026, getötet in ihrer Wohnung an der Roonstraße aufgefunden. Ihr schwer verletzter Ehemann gilt als tatverdächtig.

Nach den ersten Erkenntnissen steht ein 82-jähriger Mann aus Bad Salzuflen im Verdacht, seine schwer erkrankte Frau getötet und sich im Anschluss selbst schwer verletzt zu haben.

Die Ermittlungen werden im Rahmen einer Mordkommission des Polizeipräsidiums Bielefeld, unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Alexander Scholz geführt. Das Ermittlerteam setzt sich aus Beamten der Polizei Lippe und der Polizei Bielefeld zusammen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell