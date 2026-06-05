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Polizei Bielefeld

POL-BI: Drogendealer besaß zwei echte Handgranaten

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - Gegen einen Drogenhändler ist am Donnerstag, 04.06.2026, ein Untersuchungshaftbefehl erlassen worden. In seiner Wohnung stellten die Ermittler Waffen und Drogen sicher.

Am Mittwochnachmittag, 03.06.2026, durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei Bielefeld eine Wohnung an der Hauptstraße in Bielefeld-Brackwede. Hintergrund des Einsatzes war ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Bielefeld gegen einen polizeibekannten 29-jährigen Bielefelder. Gegen ihn besteht der Verdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.

Vor Ort wurden neben nicht geringen Mengen verschiedener Cannabisprodukte und Kokain auch eine scharfe Schusswaffe sowie zwei Handgranaten gefunden. Nach ersten Einschätzungen der hinzugerufenen Fachdienststelle des LKA NRW handelt es sich um echte Handgranaten, die rechtlich unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen. Die Drogen und Waffen wurden sichergestellt.

Der 29-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde in seiner Wohnung widerstandslos festgenommen und am Donnerstag, 04.06.2026, beim Amtsgericht in Bielefeld einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann erließ.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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