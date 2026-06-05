POL-BI: Versuchter Handyraub - Täter gefasst
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Mitte - Die Polizei fasste einen flüchtigen Täter am Mittwoch, 03.06.2026, nach seiner gescheiterten Tat.
Nach dem Kauf eines neuen Mobiltelefons hielt sich ein 45-jähriger Gütersloher am Nelson-Mandela-Platz gegen 11:35 Uhr auf. Dort näherte sich ein 35-jähriger Mann aus Kirchlengern mit malischer Staatsangehörigkeit und versuchte das Handy zu rauben. Als der 45-Jährige versuchte vor dem Räuber zu fliehen, schlug ihm dieser in das Gesicht. Erst als eine Zeugin drohte die Polizei zu rufen, ergriff der 35-jährige Täter die Flucht.
Die alarmierte Polizei konnte den Räuber im Zuge der Fahndung am Willy-Brandt-Platz antreffen. Bei seiner Durchsuchung stießen die Beamten auf Betäubungsmittel und stellten dieses sicher.
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell