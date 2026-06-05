Polizei Bielefeld

POL-BI: Versuchter Handyraub - Täter gefasst

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Die Polizei fasste einen flüchtigen Täter am Mittwoch, 03.06.2026, nach seiner gescheiterten Tat.

Nach dem Kauf eines neuen Mobiltelefons hielt sich ein 45-jähriger Gütersloher am Nelson-Mandela-Platz gegen 11:35 Uhr auf. Dort näherte sich ein 35-jähriger Mann aus Kirchlengern mit malischer Staatsangehörigkeit und versuchte das Handy zu rauben. Als der 45-Jährige versuchte vor dem Räuber zu fliehen, schlug ihm dieser in das Gesicht. Erst als eine Zeugin drohte die Polizei zu rufen, ergriff der 35-jährige Täter die Flucht.

Die alarmierte Polizei konnte den Räuber im Zuge der Fahndung am Willy-Brandt-Platz antreffen. Bei seiner Durchsuchung stießen die Beamten auf Betäubungsmittel und stellten dieses sicher.

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