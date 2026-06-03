Polizei Bielefeld

POL-BI: Schülerin angesprochen - Zeugin mit Kind gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Quelle- Ein Verdächtiger soll am Montag, 01.06.2026, eine Schülerin angesprochen haben. Die Polizei sucht eine Zeugin, die den Mann lautstark ansprach, sowie weitere Zeugen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll eine 11-jährige Schülerin gegen 16:00 Uhr, aus Richtung Marienfelder Straße kommend, auf dem Gehweg der Kupferheide zu Fuß unterwegs gewesen sein. Der Fahrer eines schwarzen Audis, der die Kuperheide in gleicher Richtung befuhr, soll in ihrer Höhe angehalten und ihr aus dem Auto heraus Süßigkeiten angeboten haben. Die Schülerin lehnte das Angebot ab und setzte ihren Fußweg fort. Bei einem weiteren Gesprächsversuch soll der unbekannte Autofahrer nach dem Musikgeschmack des Kindes gefragt haben. Dieses ignorierte die Schülerin und suchte Hilfe bei einer Frau, die mit ihrem Kind ebenfalls auf der Kupferheide unterwegs war. Die Zeugin habe dann den Unbekannten lautstark zur Weiterfahrt aufgefordert, so dass dieser sich entfernte.

Der unbekannte Mann soll eine FFP2-Maske, eine schwarze Sonnenbrille, eine grau-beige Cap sowie ein schwarzes T-Shirt getragen haben. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen schwarzen Audi gehandelt haben. Am linken Spiegel soll sich ein Aufkleber einer Hand mit ausgestrecktem Mittelfinger befunden haben. Ein Kennzeichenschild wurde nicht erkannt.

Die unbekannte Helferin hatte schulterlange blonde Haare. Das begleitende Kind sei etwa 7 Jahre alt. Die blonden, lockigen Haare seien zum Zopf gebunden gewesen. Beide hätten an einem weißen Audi mit Bielefelder Kennzeichen gestanden.

Die Zeugin wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Sollte das Fahrzeug oder der unbekannte Mann anderen Personen aufgefallen sein, werden diese ebenfalls um entsprechende Kontaktaufnahme mit dem Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 gebeten.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell